Постпред США при ООН отказалась слушать палестинского посла

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли покинула зал заседаний Совбеза ООН перед выступлением постпреда Палестины Рияда Мансура, сообщили американские СМИ.

Как передает телеканал ABC, по ходу заседания Совбеза ООН, Хейли отрицала, что столкновения в секторе Газа начались из-за переноса посольства США в Иерусалим.

«Это (перенос посольства – прим.ВЗГЛЯД) никоим образом не подрывает перспективы мира», – передает RT слова Хейли.

Затем она возложила вину за насилие в секторе Газа на движение ХАМАС и покинула зал заседаний в знак протеста.

Напомним, в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Израиль заявил, что позиция России, не пожелавшей переносить посольство в Иерусалим, странная. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.