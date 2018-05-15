В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста

Открытие президентом России Владимиром Путиным Крымского моста стало демонстрацией персонализированной системы власти в стране, пишут американские СМИ.

«Владимир Путин открыл мост стоимостью 4 млрд долларов, напрямую связывающий Россию с Крымом. Это обеспечило ему пропагандистскую победу, вызвавшую осуждение Запада, и послужило очередной демонстрацией персонализированной системы власти», – пишет The Washington Post.

По данным издания, открытие Крымского моста было предназначено для телевидения, с тем чтобы показать «решимость и власть» Путина.

«Открытие моста представляло собой важный этап в усилиях Путина показать миру и своему народу, что аннексия Крыма необратима. Крымчане ждали этого с нетерпением – как экономическую дорогу жизни, ведущую к их теперь изолированной и находящейся под санкциями территории», – пишет газета.

Издание отмечает, что открытие моста также «подчеркнуло выстроенную вокруг Путина систему политического и экономического покровительства».

«Роль Ротенберга как строителя моста показала, каким образом российские миллиардеры могут использовать свою близость к Путину, чтобы еще больше обогатиться и при этом оказать услугу государству», – поясняет The Washington Post.

При этом, по мнению издания, личное участие Путина в проекте выявило «бессчетное количество плохих автодорог, железных дорог и мостов по всей стране, которые не пользуются личным покровительством президента».

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.