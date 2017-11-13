Путин рассказал о темпах перевооружения РВСН на комплексы «Ярс»

Президент России Владимир Путин на военном совещании рассказал, сколько ракетных полков к концу 2018 года будет оснащено подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс».

Президент подчеркнул, что стратегические ядерные силы имеют ключевое значение для оборонной безопасности России, передает РИА «Новости».

В соответствии с планами госпрограммы вооружений, к концу года ПГРК «Ярс» должны стоять на боевом дежурстве 14 ракетных полков, постепенно заменяя отслужившие комплексы «Тополь», сообщил президент.

Кроме того, в течение года авиационную составляющую ядерной триады пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности X-101 и X-102.

Также по плану также должно идти строительство пяти ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта «Борей».

Ранее во вторник на военном совещании Путин призвал последовательно модернизировать армию и флот, развивая их по всем направлениям. Особое внимание президент уделил ЗРПК «Панцирь» и ЗРС С-500.

Напомним, в конце прошлого года в Минобороны назвали сроки полного перевооружения РВСН на комплексы «Ярс».