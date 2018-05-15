Путин: Военные возможности России выросли в разы

Президент России Владимир Путин заявил, что новое оружие кратно повышает возможности России, обеспечивая сохранение стратегического баланса в мире на десятилетия.

Путин подчеркнул, что необходимо последовательно модернизировать армию и флот, развивая их по всем направлениям, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейших ракетном комплексе«Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал», подводном беспилотнике, позже названном «Посейдон», крылатой ракете с ядерной силовой установкой («Авангард»), боевом лазерном комплексе.