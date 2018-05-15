Путин призвал продолжить модернизацию «Панцирей» и разработку С-500

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжить модернизацию комплексов «Панцирь».

Путин также призвал завершить разработку и подготовку к серийному производству зенитной ракетной системы С-500, передает РИА «Новости».

«Панцирь-С1» – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Комплекс был создан в 1994 году и впервые продемонстрирован на МАКС-1995. Дальность поражения цели от 1,2 километра до 20 километров, высотность цели от 15 метров до 15 километров.

Ранее во вторник президент заявил, что нужно последовательно модернизировать армию и флот. По его словам, новое оружие кратно повышает возможности России, обеспечивая сохранение стратегического баланса в мире на десятилетия.