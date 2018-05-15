Киев нашел у журналиста РИА «Новости Украина» медаль «За возвращение Крыма»

Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что задержанный силовиками журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За возвращение Крыма».

«Установлено и задокументировано, что весной 2014 года Вышинский получил задание выехать в АР Крым для проведения подрывных информационных акций. Именно он и подконтрольные ему журналисты делали там материалы, которые оправдывали аннексию Крыма и «присоединение» Крыма к России. Именно за эту деятельность Вышинский награжден государственной наградой России, закрытым указом президента России – медалью «За возвращение Крыма», – цитирует УНИАН Кононенко.

По его словам, Вышинский зарегистрировал ряд юридических лиц, в том числе и ООО «Интерселект», которое действует под брендом РИА «Новости Украина».

Замглавы СБУ утверждает, такая форма построения была применена Вышинским сознательно «для того, чтобы скрыть как и механизмы финансирования, которые шли из России, так и само сотрудничество между «Новости Украина» и «Россия сегодня».



Ранее во вторник генпрокуратура Украины заявила, что сотрудники РИА «Новости Украина» подозреваются в госизмене. СБУ заявило, что подозревает Вышинского в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

До этого сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста Вышинского. Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.