Названа основная тема переговоров Путина и Трампа

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что тема борьбы с терроризмом станет основной на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Она (тема борьбы с терроризмом – прим. ВЗГЛЯД) будет основной», – сказал Сыромолотов, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что основными вопросами станут стратегические вопросы взаимодействия. По его словам, без обсуждения их сложно представить дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Напомним, 4 мая в Кремле заявили, что ясности в вопросе встречи президентов России и США не наступило. До этого в Белом доме сообщали, что Трамп «очень открыт» возможности встретиться с Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Трамп в марте предлагал Путину «как можно скорее» провести двустороннюю встречу. Также Лавров отмечал, что Путин готов к встрече с Трампом.