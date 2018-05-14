На мусорном полигоне «Ядрово» в Подмосковье совершен поджог

Представитель компании-оператора мусорного полигона «Ядрово» Алексей Волошин сообщил, что в ночь на понедельник на новой части свалки произошел поджог.

«Разлили бензин, подожгли примерно в 1.30 на новой карте полигона. Этих людей не поймали, сейчас их ищет полиция. По следам их было двое», – сказал Волошин, передает ТАСС.

Он отметил, что пожарные быстро ликвидировали возгорание. Сотрудники полигона написали заявление о поджоге в полицию.

По его словам, компания намерена попросить помощи в охране полигона у подмосковного правительства. «У нас ходят патрули, но мы не можем круглосуточно ставить охрану. Будем обращаться в правительство Московской области [с просьбой] обеспечить дополнительную охрану», – добавил Волошин.

В субботу неизвестные на Волоколамском шоссе выстрелили в мусорную фуру, ехавшую на полигон в «Ядрово».

В апреле на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.