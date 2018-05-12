Мусорную фуру обстреляли по пути на полигон «Ядрово»

Неизвестные на Волоколамском шоссе выстрелили в мусорную фуру, ехавшую на полигон в «Ядрово».

«На Волоколамском шоссе, возле поворота на станцию Матренино, со стороны лесополосы неизвестный из неустановленного оружия произвел выстрел в сторону грузового автомобиля. Водитель получил ранение руки, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выстрелом из неустановленного оружия были повреждены стекла мусорной фуры. Водитель сначала был отправлен в больницу, но позже выписался, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В апреле на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.

Как сообщали в компании-подрядчике, нидерландской Multriwell, систему дегазации на «Ядрово» запустят в эксплуатацию до 15 июня 2018 года. Она будет работать минимум 10–15 ближайших лет, пока внутри полигона будет образовываться свалочный газ. Точные сроки возведения очистных сооружений для фильтрата минэкологии Подмосковья не сообщало.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента о ходе дел.