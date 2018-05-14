Кремль отреагировал на перенос посольства США в Иерусалим

У России есть опасения, что перенос посольства США в Иерусалим приведет к росту напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такие опасения у нас имеются, мы об этом уже говорили», – передает ТАСС слова Пескова.

Церемония открытия посольства США в Израиле состоится в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме.

Напомним, ранее руководитель вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины (ООП) Хусама Зомлота заявил, что перенос посольства США в Иерусалим «вдохнет жизнь» в религиозный конфликт между израильтянами и палестинцами.