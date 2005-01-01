Чебоксарцы отпраздновали «день холокоста»

В соцсетях появилось видео, на котором молодых жителей Чебоксар просят ответить на вопросы о Второй мировой войне.

В Cети появилось видео, на котором чебоксарцам задают различные вопросы о Второй мировой войне. На простейшие вопросы у чебоксарской молодежи не находится ответа. Они не знают, кто такой Гитлер, что такое холокост, когда началась Вторая мировая война. Видео опубликовано на YouTube.

Одна из девушек считает, что холокост – это национальный чувашский праздник. Другая – от всей души поздравила с «днем холокоста» свою бабушку.

На вопрос о том, сколько дней Наполеон удерживал блокаду Ленинграда, взрослая женщина ответила: «20 дней». Чувашская школьница ответила на этот вопрос еще оригинальней: «Блин! Неделю назад по истории на этот вопрос отвечала!»

По мнению молодых жителей Чувашской республики, Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года.