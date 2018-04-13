Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»

Ольга Бузова заявила, что не намерена искать «мужчину попроще», так как у нее уже был «мальчик в памперсах».

«У меня уже был мальчик в памперсах. Я семь лет тащила отношения. Больше не готова искать время для встреч, решать, куда свозить кавалера на отдых, какую плитку выбрать в холл дома или где поменять зимнюю резину на летнюю, причем как на своей машине, так и на его!» – рассказала Бузова в интервью Starhit.

Она подчеркнула, что ее новый мужчина должен «заниматься делом, и это точно не варка каши и мойка плиты». Бузова уверена, что судьба еще даст ей шанс и она встретит любовь.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Апр 2018 в 9:07 PDT

На вопрос о том, завидует ли она кому-нибудь, Бузова призналась, что только самой себе. «Есть один человек... Иногда мне кажется, что она не просто женщина, а нечто большее. И ее имя – Ольга Бузова. Да, я завидую сама себе!» – рассказала она.

Певица призналась, что иногда просыпается и не может поверить в реальность происходящего в ее жизни, что это не сон. Она сказала, что «безумно счастлива» и у нее еще очень много планов.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 9 Май 2018 в 1:06 PDT

«Жалею только об одном – что в сутках лишь 24 часа. Еще хотя бы десяточку к ним добавить, тогда было бы круто», – добавила Бузова.

Ранее Бузову резко раскритиковали за откровенную фотографию, опубликованную в социальной сети в День Победы.