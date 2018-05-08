Бузову раскритиковали за полуголое фото в День Победы

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НОВОСТЬ ЧАСА:Пашинян рассказал о будущем Саргсяна
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны
Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию
У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости
Косовский монстр пошел против своих создателей
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Главный урок Победы
Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
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Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?
Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Ответ на вопрос о преемнике Путина
Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Все наперебой пишут о Путине, четвертый президентский срок которого начал обратный отсчет в Кремле, а я хочу написать про его преемника. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
Выборы президента России онлайн
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В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы
В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»Подробности...
В центре Рима сгорел пассажирский автобус
В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобусПодробности...
На Гавайях проснулся разрушительный вулкан
Проснувшийся на Гавайях вулкан Килауэа разрушил три десятка домов. Более 1,7 тыс. человек эвакуированы. Ранее геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,9, очаг залегал на глубине 5 км. На фото – потоки извергаемой вулканом лавы на улице поселка Леилани-ЭстейтсПодробности...
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