Бузову раскритиковали за полуголое фото в День Победы

Певицу Ольгу Бузову резко раскритиковали на откровенную фотографию, опубликованную в социальной сети в День Победы.

Черно-белый снимок, на котором певица стоит в миниатюрном купальнике под струями воды, Бузова опубликовала на своей странице в Instagram. «Она не боится...» – гласит описание фото.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Май 2018 в 1:39 PDT

Интернет-пользователи, однако, сочли публикацию такого откровенного снимка в День Победы неуместным. «В этот великий день обязательно надо было прелести свои никому ненужные выставлять. Фу прям», – пишет irinakholkina77.

«Курица. У всех великий праздник с соответствующими фотографиями, а у нее – пузо голое. Не бойся дальше», – пишет prishchepkaaa.

«Она не в курсе подвига советского народа. Это не для нее, в «Доме 2» этого не преподают», – пишет sirksvetlana.

«Сегодня такой праздник, и вдруг такое фото...» – пишет ninakaravaeva1.

«Позорище, никакого такта», – пишет nadezhdamatveeva4284.

«Она не боится 9 мая сиськи свои выкладывать. Совсем стыд потеряла», – пишет aurumamur.

Впрочем, в соседнем посте Бузова постаралась исправиться, и выложила более скромное фото с поздравлениями в адрес россиян.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 9 Май 2018 в 3:17 PDT

Между тем, многие другие актеры и музыканты поздравили подписчиков с Днем Победы. Они опубликовали в соцсетях видеоролики со стихами своих детей, писали проникновенные слова.