Звезды креативно поздравили россиян с Днем Победы

Актеры и музыканты поздравили подписчиков с Днем Победы. Они опубликовали в соцсетях видеоролики со стихами своих детей, писали проникновенные слова.

Российские знаменитости поздравили россиян с Днем Победы в соцсетях.

«Вот так поздравили всех с праздником Великой Победы 9 мая в Великой Отечественной войне мои дети. Папа сейчас далеко, но дети на боевом посту!» – написал Филипп Киркоров на своей странице в Instagram.

Певица Вика Цыганова решила поздравить подписчиков словами президента России и опубликовала в Instagram фотографию открытки, подписанной Путиным.

#деньпобеды#путинпрезидентроссии#путиннаш#россия#кремль Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova) 8 Май 2018 в 11:49 PDT

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал видео из Берлина.

«Финальный аккорд. 8 мая 1949 года здесь был открыт памятник Воину-освободителю. Спустя 69 лет – цветы от всех кто не смог приехать и поклониться», – сообщил он в Instagram.

Публикация от @malakhov007 8 Май 2018 в 10:24 PDT

Актер Сергей Безруков опубликовал селфи и поздравил подписчиков в своей знаменитой манере:

«Поздравляю всех с великим праздником! С Днем Победы! Праздник, объединяющий нас всех. Помним, чтим. Светлая память. С победой, дорогие мои, хорошие!» – написал он в Instagram.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 8 Май 2018 в 10:33 PDT

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с речью перед участниками парада в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.