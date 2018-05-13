Берлин заявил о беззащитности Европы перед американскими санкциями

У европейских компаний нет шансов защитить свой бизнес с Ираном от санкций США, простого решения для продолжения торговли и защиты европейских фирм от американских штрафных мер нет, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Простого решения, чтобы заслонить предприятия от всех рисков американских санкций, я не вижу», – приводит слова министра ИноТВ со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine.

Германский министр сообщил, что в переговорах с европейцами, Тегераном и другими участниками соглашения речь идет о способах продолжать торговлю с Ираном.

Маас также выразил надежду на то, что Иран продолжит придерживаться правил и ограничений Венского ядерного соглашения. Он сообщил, что Тегеран проявляет готовность к этому. «Разумеется, мы хотим обеспечить для этого и экономический стимул – после решения США это будет нелегко», – сказал он.

Министр иностранных дел Германии отметил, что Европа хочет рассматривать ядерное соглашение и «агрессивное поведение Ирана» в регионе по отдельности.

Ранее в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что после выхода из ядерной сделки Соединенные Штаты под американские санкции могут попасть компании ЕС, сотрудничающие с Тегераном.

Французское издание Le Nouvel Observateur писало, что решение американского президента Дональда Трампа стало «последней каплей, переполнившей чашу терпения» европейских политиков.