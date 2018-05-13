Задержан друг устроившего теракт в Париже чеченца

Французские правоохранители задержали третьего человека по делу о нападении на прохожих в Париже, речь идет о друге чеченца, совершившего преступление.

По данным портала France Info, друг ликвидированного нападавшего также 1997 года рождения. Он задержан в Страсбурге и помещен под страду. Национальность задержанного не уточняется, передает РИА «Новости».

В субботу недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих, в результате погиб один человек, четверо пострадали. Нападавший ликвидирован полицией. Ответственность за инцидент взяло на себя ИГ*.

Нападавшим оказался 20-летний Хамзат Азимов, уроженец Чечни, который в 2010 году получил французское гражданство. Его родители арестованы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь подчеркнул, что Хамзат Азимов именно во Франции стал террористом, поэтому ответственность за то, что он встал на путь преступности, лежит на этой стране.