Еврокомиссар по конкуренции выступила против «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» не соответствует интересам Европы, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

По ее словам, у ЕС есть «общая стратегия», которая заключается в том, чтобы получать энергию «из разных источников». Эта стратегия, заявила Вестагер, должна позволить странам Европы «не так сильно зависеть от России».

«Речь идет, в том числе, об интересах в области безопасности», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Funke.

Новый посол США в Германии Ричард Гренелл тоже выступил против проекта, так как «речь идет о российском влиянии». По этому вопросу США «тесно работают с европейцами, которые также разделяют обеспокоенность». Посол назвал существующую стратегию в отношении газопровода «очень проблематичной».