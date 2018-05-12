У Трампа и Ельцина нашли общие черты

Своей манерой правления президент США Дональд Трамп напоминает экс-президента России Бориса Ельцина, считает специалист по американо-российским отношениям Рут Дейермонд.

Трамп в отсутствие популярности в обществе пытается использовать военную операцию, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем и укрепить имидж, считает Дейермонд, передает RT со ссылкой на ее статью в The Independent.

По ее словам, многие ищут аналогии такому поведению в прошлом США, но «самую поразительно похожую» фигуру можно найти в прошлом России – это первый президент страны Борис Ельцин.

Она считает, что Ельцин, как и Трамп, был «глубоко противоречивой фигурой, политическим уличным бойцом», который выживал благодаря стравливанию противоположных лагерей и сложным деловым отношениям с людьми внутри и вне госаппарата. Дейермонд называет Ельцина харизматичным и неординарным политиком, который любил театральные появления на публике.

Ельцин, по ее словам, поначалу казался способным реформировать коррумпированные и неэффективные политическую и экономическую системы, но его критиковали за проведение курса, который позволял сверхбогатым наживаться на простом народе. Аналогичные обвинения, говорит она, раздаются в адрес Трампа.

Понимая, что к таким аналогиям стоит относиться осторожно, Дейермонд отмечает, что у Вашингтона сегодня и Москвы 20 летней давности существуют общие черты, прежде всего, это воздействие двух президентов на международное положение.

Так, неожиданное решение Трампа нанести удар по военным объектам в Сирии многие восприняли как попытку отвлечь внимание от обысков ФРБ в офисе его адвоката Майкла Коэна. Это, по мнению Дейермонд, напоминает о решении Ельцина начать «маленькую победоносную войну» в Чечне, чтобы упрочить президентский имидж. Еще одно совпадение – спорные выборы: критики говорили о вмешательстве США в выборы 1996 года, тогда как сейчас идут разговоры о вмешательстве российского правительства в американские выборы

Это мнение, по словам Дейермонд, является «катастрофическим» не только для самого Трампа, но и положения Америки в мире.