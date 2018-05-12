Анархисты забросали полицейских коктейлями Молотова в Афинах

В Афинах произошли столкновения анархистов и полицейских из сил специального назначения, сообщают СМИ.

У площади Канигос незадолго до полуночи около 200 человек в капюшонах атаковали полицейских, забросав правоохранителей коктейлями Молотова и камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, но в итоге полицейские были вынуждены отступить, передает РИА «Новости» со ссылкой на Proto Thema.

Сообщается, что жители района Экзархия несколько дней назад попросили власти усмирить анархистов.

СМИ сообщают, что в столкновениях с полицией участвуют около тысячи футбольных фанатов. Участники беспорядков бьют витрины, поджигают мусорные баки.

В пятницу был атакован офис салоникского клуба ПАОК и примерно 150 его фанатов, которые приехали на матч ПАОК–АЕК, запланированный на субботу.

10 мая анархисты атаковали офис британской неправительственной организации Oxfam, обвинив ту в причастности к скандалу с педофилией. В апреле – облили краской стену посольства Франции в Афинах, протестуя против ударов по Сирии. Кроме того, анархисты забросали бутылками с краской консульство Турции.