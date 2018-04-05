Анархисты забросали бутылками с краской турецкое консульство в Греции

В Афинах анархисты забросали бутылками с красной краской консульство Турции.

«Африн пал, но борьба продолжается», – заявила анархистская группировка «Рубикон».

Прежде анархисты из этой организации уже атаковали посольства Испании и Израиля, передает РИА «Новости».

Министерство защиты граждан назвало случившееся «недопустимой акцией». Власти заявили, что полиция проведет расследование инцидента.

По данным Skai, в нападении на консульство участвовали 10–15 человек. В момент нападения у консульства было 10 полицейских, но задержать анархистов им не удалось. Однако нападавшие уезжали от консульства на автобусе, который был остановлен полицией, в итоге задержаны четыре человека.

Напомним, Турция сообщала, что формирования оппозиционной «Сирийской свободной армии» и турецкие военные взяли сирийский Африн под контроль.