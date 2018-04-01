Эрдоган назвал число ликвидированных в Африне террористов

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, сколько террористов были ликвидированы в ходе операции «Оливковая ветвь», которую проводят вооруженные силы его страны в сирийском Африне.

«На текущий момент в Африне ликвидировано 3844 террориста. Некоторых это беспокоит. Это беспокоит Францию, но мы продолжим идти по данному пути», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала A Haber.

Эрдоган сообщил, что операция «Оливковая ветвь» продолжается и «проводится близ населенного пункта Телль-Рифат и в других близлежащих районах».

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной «Сирийской свободной армии» и турецкие военные взяли Африн под контроль. По его словам, турецкая операция будет распространена на другие подконтрольные курдам города.

Представитель международной коалиции полковник Райан Диллон заявлял, что конфликт в Африне отвлек «Сирийские демократические силы» (SDF, арабо-курдские отряды) и ограничил возможности США проводить в Сирии операции против «Исламского государства*».