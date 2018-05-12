Стало известно о желании США объявить об окончании Корейской войны

По итогам встречи главы американского государства Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына США хотят подписать совместное заявление, сообщают источники в Белом доме.

Вашингтон изучает возможность того, что в заявлении будут содержаться конкретные договоренности по денуклеаризации, а также объявление об окончании Корейской войны, передает ТАСС со ссылкой на «Никкэй».

Кроме того, в заявлении могут указать срок завершения денуклеаризации КНДР – 2020 год.