Украинец зарезал вернувшегося из «АТО» сына

Житель города Коростень Житомирской области Украины зарезал своего сына, бывшего участника «антитеррористической операции» на востоке страны, сообщает национальна полиция региона.

Как передает УНИАН, 9 мая вечером правоохранителям поступило сообщение от медиков о смерти местного жителя. Ножевое ранение в ходе конфликта сыну нанес отец. Начато расследование.

По предварительной информации, ссора между мужчинами возникла около 20.10 мск в их квартире. Во время конфликта в ход пошел нож, от ранения которым в грудь погиб 37-летний мужчина. Отец погибшего, 60-летний местный житель, признал вину.

Отмечается также, что погибший после возвращения из «АТО» злоупотреблял алкоголем.