Минфин объяснил сокращение расходов на пенсии

Министерство финансов России объяснило, с чем связано уменьшение расходов бюджета на выплату пенсий в 2018 году.

Минфин сообщил, что это связано с ростом поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд России, а не с сокращением пенсий граждан. В 2017 году поступление страховых взносов шло более высокими темпами, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

«Остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году, что приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда», – говорится в сообщении министерства.

Ранее в пятницу Министерство финансов предложило снизить расходы на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 млрд рублей в 2018 году.

До этого газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможную схему повышения пенсионного возраста.