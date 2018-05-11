Минфин предложил снизить расходы на пенсии на 51,5 млрд рублей

Министерство финансов предлагает снизить расходы на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 млрд рублей в текущем году, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, расходы по разделу «Социальная политика» в целом уменьшатся на 52,93 млрд рублей. В том числе предлагается уменьшить пенсионное обеспечение на 51,5 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Также Минфин предлагает урезать расходы на социальное обеспечение в 2018 году на 5,9 млрд рублей. Так, на меры господдержки инвалидам в 2018 году предлагается выделить на 2,23 млрд рублей меньше, чем в прошлом.

На пленарном заседании Госдумы во вторник, где Дмитрия Медведева утвердили в должности премьер-министра, он заявил, что нужно аккуратно принимать решение об изменении пенсионного возраста. При этом Медведев пообещал, что предложения по пенсионному возрасту правительство России подготовит и внесет в Госдуму «в самой короткой перспективе».

Представленная руководимым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможную схему повышения пенсионного возраста.