В Пенсильвании скончалась старейшая жительница США Делфин Гибсон, сообщил губернатор штата Том Волф.

Гибсон было 114 лет. Она родилась 17 августа 1903 года, с 2004 года проживала в центре ухода за престарелыми в Хантингдоне, передает РИА «Новости».

Волф заявил, что глубоко опечален смертью Гибсон, которая жила в Пенсильвании более 90 лет.

Напомним, Гибсон стала старейшев американской после того, как в 2017 году скончалась Адель Данлап. Теперь старейшей жительницей США является 113-летняя Лесси Браун.