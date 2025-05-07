  • Новость часаЭстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страны Прибалтики стали морить голодом русских пенсионеров
    ФСБ рассекретила дело расстрелявшего тысячи граждан СССР литовца
    Орбан рассказал о новом скандале в ЕС из-за Украины
    Вашингтон предлагал Украине принять депортированных из США мигрантов
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов
    Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Российские войска освободили Липовое в ДНР
    В Ватикане начались выборы нового Папы Римского конклавом
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    15 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    11 комментариев
    7 мая 2025, 21:32 • Новости дня

    Футболисты сборной России приняли участие в фото-реконструкции ко Дню Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии юбилея Победы отечественные футболисты приняли участие в художественном фотопроекте, где воплотили образы своих предков – героев войны.

    Как сообщается в Telegram-канале сборной России по футболу, спортсмены стали участниками художественной фото-реконструкции «Зеркало памяти» в рамках мемориальной программы Российского футбольного союза «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

    В проекте приняли участие действующие игроки национальной команды и известные ветераны футбола: Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Денис Глушаков, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов.

    Во время съемки каждый из спортсменов воплотил на фото образ своего предка-фронтовика. Футболисты предстали в ролях связистов, летчиков, танкистов, сотрудников НКВД и морских пехотинцев, подчеркивая значимость личных историй и памяти о героях войны.

    Съемка состоялась на территории филиала Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» (Г. О. Р. А.), где спортсмены провели время среди памятных экспонатов и военной символики.

    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Коментарии (15)
    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (11)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта

    Глава МИД России Лавров заявил о важности устранения угроз для мира на Украине

    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться лишь прекращением огня, и остановкой боевых действий на линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» для журнала «Международная жизнь» отметил, что для прочного мира необходимо устранить первопричины конфликта, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить исключительно прекращением огня.

    Министр отметил, что речь идет о необходимости устранения угроз безопасности России, возникших после расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в альянс. По мнению Лаврова, столь же важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

    Лавров поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому вопросу и подчеркнул развитие стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Он отметил, что отношения двух стран строятся на взаимном доверии и близости взглядов по большинству международных вопросов. Министр также подчеркнул, что Москва и Ханой разделяют стремление к формированию многополярного мироустройства на основе баланса интересов.

    В статье также говорится о приглашении генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама на Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Лавров отметил, что в этом году в столицу России приедут более 20 иностранных лидеров для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне, а также 80-летию образования ООН.

    Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной 30 км.

    Келлог также сообщил о требовании Киева объявить перемирие сроком на 30 дней.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров, среди которых высокопоставленные представители Вьетнама.

    Коментарии (4)
    7 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы

    Президент Сербии Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы

    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным, сообщил портал Informer.

    По данным портала, сербский президент Александр Вучич выехал в Москву после утренней встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, передает ТАСС.

    Отмечается, что Вучич примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в военном параде 9 мая.

    Портал Informer сообщает, что Вучич также запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита. Главу Сербии ожидают на официальных мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы, которые состоятся в столице России.

    Ранее латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Министр финансов Сербии заявил, что Александр Вучич намерен приехать в столицу России на памятные мероприятия, несмотря на недавнее недомогание.

    Коментарии (8)
    7 мая 2025, 15:32 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала закупки российского газа «ошибкой исторического масштаба»

    Глава ЕК Фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла возможность возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой и подчеркнув угрозу безопасности и экономике.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа после окончания украинского конфликта, предупредив, что это будет «ошибкой исторического масштаба» для Европы, сообщил телеканал Euronews.

    «Чтобы быть предельно понятной: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу», – заявила она в среду перед законодателями в Страсбурге. Она подчеркнула, что зависимость от России вредна не только для безопасности, но и для  экономики Европы.

    «Цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом», – добавила фон дер Ляйен.

    ЕС устанавливает 2027 год в качестве крайнего срока для поэтапного отказа от всех российских энергоносителей, включая СПГ.

    «Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российским газу и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба. И мы никогда этого не допустим», – сказала она.

    Глава ЕК заявила, что Россия якобы неоднократно доказывала свою ненадежность, когда поставки газа в Европу прерывались в 2006, 2009, 2014, 2021 годах. По ее словам, пора усвоить урок и прекратить вредить самим себе.

    Несмотря на коллективные обязательства, некоторые виды российского топлива еще проникают в экономику блока. В 2024 году 27 государств-членов потратили 23 млрд евро на российские энергоносители, что превышает объем военной помощи Украине, уточнил Euronews.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    При этом данные Евростата говорят о том, что средняя стоимость газа для бытовых потребителей в странах Евросоюза во второй половине 2024 года установила абсолютный рекорд, превысив прежние значения.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Европа угрожает любому российскому газу.

    Коментарии (22)
    7 мая 2025, 09:41 • Новости дня
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы

    Guardian: Жители США и Европы выразили опасения из-за мировой войны в ближайшие годы

    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Опросы общественного мнения показали, что многие американцы и западноевропейцы опасаются глобального разрушительного конфликта в течение ближайшего десятилетия, пишет Guardian.

    Опросы общественного мнения показали, что американцы и западноевропейцы, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, опасаются еще более разрушительного третьего  глобального конфликта в ближайшее десятилетие, а вероятной причиной его считается напряженность в отношениях с Россией, пишет британская Guardian.

    Опрос компании YouGov показал, что подавляющее большинство населения считает события во время и до Второй мировой войны актуальными сегодня, поэтому о них необходимо рассказывать молодому поколению.

    «От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, заявили, что, по их мнению, новая мировая война очень или довольно вероятна в ближайшие 5-10 лет, и это мнение разделяют 45% американцев», – сказано в отчете.

    Большинство респондентов (от 68% до 76%) признались, что в любом новом конфликте ожидают применения ядерного оружия, а от 57% до 73% заявили, что третья мировая война приведет к большим человеческим жертвам, чем в 1939-1945 годах. Многие (от 25% до 44%) считали, что это убьет большинство людей в мире.

    Три четверти западноевропейцев и почти 70% американцев считают Россию наиболее вероятной причиной нового мирового конфликта. Значительное число опрошенных видит угрозу в исламском терроризме и напряженных отношениях с США. В частности, большинство жителей Испании, Германии и Франции рассматривают отношения с Вашингтоном как риск для мира в Европе.

    Почти 90% жителей Запада считают важным преподавание истории Второй мировой войны в школах, а 72-87% отмечают актуальность этих событий для современности. Вклад США в победу над нацизмом преувеличивают 40-52% опрошенных, тогда как роль Советского Союза отмечают лишь 17-28% респондентов, отмечено в результатах опроса.

    Компания YouGov опрашивала респондентов 3-16 апреля 2025 года. Среди более чем семи тыс. взрослых жителей нескольких стран – 1622 гражданина Великобритании, 1081 – Франции, 2318 – Германии, 1023 – Италии, 1051 – Испании и 1152 гражданина США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что руководство США высказывается против развития глобального военного конфликта. Кроме того, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что планы по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев грозят прямым столкновением НАТО и России, что может обернуться третьей мировой войной.

    При этом генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на международной научно-практической конференции «Вклад народов государств – членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне» в Центральном музее Вооруженных сил России в апреле отмечал, что период нынешних перемен в мировой политике сопровождается угрозой нового масштабного военного конфликта с учетом наличия ядерного оружия.

    Коментарии (6)
    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан, что опасаться войны в ближайшее время не стоит, подчеркнув важность воспитания молодежи.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что завтра войны не будет, передает РИА «Новости».

    Лукашенко отметил, что Запад пытается навязать свое видение и подчинить память о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул важность борьбы за умы и сердца молодежи: если эта борьба будет выиграна, удастся избежать войны.

    Президент Белоруссии считает необходимым уделять особое внимание воспитанию молодежи, чтобы обеспечить мирное будущее страны.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что в мире сейчас идет война СМИ за умы людей. Он предупредил, что вслед за этим может начаться горячая война.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Москве объяснили решение Алиева не приезжать на 9 Мая

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит торжества по случаю 80-летия Победы в Москве, поскольку будет занят на мероприятиях, посвященных его отцу – Гейдару Алиеву.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в московских мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает «Интерфакс».

    Ушаков уточнил причину отказа, отметив: «Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву».

    Азербайджан в этот период традиционно отмечает годовщину со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался приехать на торжества по случаю 80-летия Победы в российской столице. А президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести ряд двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту зарубежных лидеров.

    Коментарии (2)
    7 мая 2025, 09:12 • Новости дня
    ФСО раскрыла неизвестные детали подписания капитуляции нацистской Германией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Федеральной службе охраны раскрыли исторические детали подписания итогового Акта о капитуляции Германии, отметив, что Москва не согласилась с порядком утверждения документа.

    Историческими подробностями подписания итогового Акта о капитуляции Германии поделился советник директора ФСО Сергей Девятов, передает ТАСС. Он напомнил, что идея безоговорочной капитуляции Германии была сформулирована президентом США Франклином Рузвельтом еще в январе 1943 года и стала позицией всех стран Антигитлеровской коалиции.

    Перед общей капитуляцией была серия частных: сначала капитулировали группы армий в Италии, Берлине, Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне, Северо-Западной Германии, а также в Баварии и Западной Австрии.

    Общий итоговый Акт был подписан 7 мая 1945 года в 2.41 во французском Реймсе. Документ обязывал немецких военных прекратить сопротивление и сдаться союзникам. От Германии его подписал генерал-полковник Альфред Йодль, от СССР – генерал-майор Иван Суслопаров, от США – генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, а от Франции – Франсуа Севез.

    При этом советское руководство не одобрило процедуру подписания, так как текст не был согласован с СССР и, по мнению Москвы, отодвигал вклад страны на второй план. Девятов отметил, что Суслопаров подписал документ по собственной инициативе без согласования с Кремлем, добавив оговорку, что возможен другой акт по требованию союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии. В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке. ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич прилетел в Москву на торжества ко Дню Победы

    Александар Вучич прибыл в Москву для участия в юбилейных мероприятиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербский президент прибыл в российскую столицу, чтобы принять участие в событиях, приуроченных к 80-летию Победы.

    Президент Сербии Александар Вучич прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    Во время визита в Россию у сербского лидера также запланирована личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Самолет с президентом Вучичем делал остановку в Баку. Посадку воздушного судна объяснили необходимостью дозаправки. После этого самолет Вучича вылетел в российскую столицу.

    Коментарии (3)
    7 мая 2025, 01:50 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщают СМИ.

    У него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также запланированы переговоры между делегациями Венесуэлы и России в узком и расширенном форматах. В столице Мадуро примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве. По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Песков предложил журналистам позвонить в Киев после атаки дронов на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Киев за разъяснениями по поводу недавней атаки беспилотников на столицу и Подмосковье.

    На просьбу прокомментировать мотивы украинского режима, устроившего атаку БПЛА, представитель Кремля заявил: «Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», сообщает ТАСС.

    Накануне российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Американскую блогершу четырежды блокировали за рассказы о России
    Американскую блогершу четырежды блокировали за рассказы о России
    @ t.me/sasha_meets_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Американская блогер Александра Йост, ведущая YouTube-канал Sasha Meets Russia, рассказала, что ее аккаунт блокировали четыре раза из-за публикации контента о России.

    По словам Йост, она наполовину русская, наполовину американка, выросла в США, но уже три года живет в России. Блогер заявила, что ее канал четыре раза блокировали за освещение реальной жизни в России, передает РИА «Новости».

    Йост также рассказала, что для нее очень важно не дать забыть о роли Советского Союза в победе над фашизмом, поскольку ее предки воевали в Великой Отечественной войне.

    Она подчеркнула, что недавно Дональд Трамп заявил, будто только США вложили больше всего в победу во Второй мировой войне, но на самом деле решающую роль сыграл Советский Союз: «Я это знаю, мы это помним, и это надо рассказывать».

    Блогер добавила, что в американской школе учителя либо не говорили о роли России во Второй мировой войне, либо распространяли ложную информацию.

    По ее словам, учителя перестали поднимать эту тему в ее присутствии, чтобы не слушать ее правдивые комментарии.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Летевший в Москву самолет Вучича сел в Баку
    Летевший в Москву самолет Вучича сел в Баку
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет с президентом Сербии Александром Вучичем ожидает разрешения на вылет в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, пишет Tanjug.

    По данным Tanjug, борт с главой сербского государства вынужден был совершить посадку в аэропорту Баку, передает ТАСС. Напомним, Вучич отправился в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Ранее латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило об уничтожении 524 дронов за сутки
    Названы сроки запуска наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле
    Путин провел рабочую встречу с Кадыровым в Кремле
    Вэнс высказался против предлагаемого Украиной 30-дневного перемирия
    Фон дер Ляйен назвала закупки российского газа «ошибкой исторического масштаба»
    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины
    Басков шесть часов просидел в самолете в Петербурге

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............