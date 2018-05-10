СК возбудил дела по двум статьям после убийства матери вице-губернатора Кубани

Официальный представитель СК по республике Адыгея Руслан Сетов заявил, что следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой» после нападения на родственников бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 ч. 2 (убийство) и ст.162 ч.4 (разбой)», – сказал Сетов, передает ТАСС.

Следователи сообщили, что днем в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 79-летней местной жительницы. Мужчина 1937 года рождения и женщина 1969 года рождения были госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте преступления работает большая группа следователей-криминалистов и следователей по особо важным делам, их работу курирует на месте глава СУ СК России по Адыгее Александр Глущенко.

Ранее в четверг сообщалось, что в ауле Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея неизвестные напали на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, убив его мать и сильно избив отца, сестру и дочь.