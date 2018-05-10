В Госдуму внесли проект расширения закона Димы Яковлева

Пресс-служба фракции «Единая Россия» сообщила о внесении в Госдуму проекта, расширяющего Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ».

Проектом предлагается признавать деятельность иностранных неправительственных организаций нежелательной, если они вмешиваются в выборный процесс в России, передает RT.

«Мы предлагаем механизм, который защитит наши выборы от влияния извне. В случае, если организация попытается нарушить запрет как-либо влиять на выборы, вообще участвовать в выборном процессе, она будет признана нежелательной. А это значит, что она должна будет немедленно прекратить свою деятельность в нашей стране», – приводятся в сообщении пресс-службы ЕР слова одного из авторов проекта, депутата Госдумы Виктора Пинского.

В настоящее время, согласно Федеральному закону, деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства, может быть признана нежелательной.

Ранее сообщалось, что в Госдуме решили расширить закон Димы Яковлева.