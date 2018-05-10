В Госдуме решили расширить закон Димы Яковлева

Все фракции в Госдуме в четверг предложат расширить действие закона Димы Яковлева на иностранцев, вмешивавшихся в выборы в России, заявил первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«Группа коллег, представляющих четыре все фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России – закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции будут применены, этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы», – передает РИА «Новости» слова Исаева.

Он уточнил, что речь идет о юридических и физических лицах.

Один из авторов поправок, член комитета государственному строительству и законодательству Виктор Пинский заявил, что поправками в закон Димы Яковлева предлагается признавать деятельность организаций нежелательной, если они вмешиваются в выборы в России.



«Предусматривается ответственность для организаций: их деятельность будет признаваться нежелательной в России, если будет доказано, что они смешиваются в выборный процесс», – заявил Пинский.

Напомним, в связи с участившимися фактами происшествий с усыновленными американцами российскими детьми 28 декабря 2012 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Также этот документ называют «законом Димы Яковлева» в память о двухлетнем российском мальчике, погибшем после того, как приемный отец-американец запер его на солнцепеке в автомобиле, а также в память обо всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США.