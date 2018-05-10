Посольство на Украине прокомментировало высылку российских журналистов

Киев, высылая из страны российских журналистов, нарушает международные обязательство, такие шаги недопустимы, заявили в посольстве России на Украине.

«Подобными действиями Украина грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений, в частности, пункт 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и статью 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года», – говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что инцидент, произошедший накануне, является не первым случаем подобного рода; несмотря на неоднократные обращения посольства, украинские власти не принимают никаких мер для исправления складывающейся ситуации.

«Считаем, что такое демонстративное бездействие чревато дальнейшей деградацией отношений между нашими странами. Но это – не наш выбор. Призываем украинскую сторону предпринять необходимые шаги по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога», – добавили в посольстве.

Ранее СБУ задержала и выслала в Россию и Казахстан журналистов телеканалов «Россия» и «Первый канал». Также им был запрещен въезд в страну на три года.

По данным СБУ, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы. В украинском ведомстве утверждают, что снятые видеоматериалы планировали использовать «для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения».

Напомним, в декабре 2017 года в ООН отметили тревожную тенденцию высылки журналистов с Украины.