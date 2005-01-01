Лукашенко призвал не «гиперболизировать» решение Трампа по ядерной сделке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит «гиперболизировать» решение главы Белого дома Дональда Трампа о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе.

«Вы не расстраивайтесь: Дональд немножко пошумит-пошумит и вернется на круги своя. Не надо это гиперболизировать», – заявил Лукашенко, слова которого передает РИА «Новости».

Президент Белоруссии также похвалил реакцию Ирана на решение Трампа, отметив, что «иранцы – молодцы, они очень разумно отреагировали».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные последствия решения Трампа для Ближнего Востока и мира в целом.