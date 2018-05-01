Итальянский журналист Джорджио Бьянки задержан в Киеве

В киевском аэропорту Борисполь задержали итальянского журналиста Джорджио Бьянки, собиравшегося посетить траурные мероприятия в Одессе, сообщила президент итальянской общественной организации «Сперанца» Ирина Вихарева.

Вихарева рассказала, что в 2015 году Бьянки официально с территории Украины ездил в Донбасс, где сделал серию снимков, позже представленных на выставках, а также начал работу над документальным фильмом.

«Джорджио собирался продолжить работу над видеоматериалом, в частности, записать несколько интервью жителей Украины, в том числе в Одессе, но по прилету [в Киев] его задержали, ознакомили с решением о запрете на въезд и предупредили, что он будет депортирован первым же рейсом», – приводит ее слова ТАСС.

По словам Вихаревой, вместо депортации Бьянки снова сводили на допрос. Сам он не исключает, что «дело ведут к обвинению в пособничестве террористам».

2 мая в Одессе Бьянки намеревался посетить траурные мероприятия по случаю очередной годовщины трагической гибели 48 человек в Доме профсоюзов.

Украинские власти традиционно стараются не пускать иностранцев в Одессу в преддверии 2 мая. В прошлые годы с запретами на въезд в страну и депортациями сталкивались итальянские, голландские, германские и израильские журналисты.