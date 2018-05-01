На первомайскую демонстрацию в Симферополе вышли 27 тыс. человек

Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов возглавили первомайское шествие в Симферополе, в котором поучаствовали около 27 тыс. человек.

«В демонстрации приняло участие порядка 27 тысяч человек», – сообщила вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк, передает РИА «Новости».

Торжественным шествием по центральному проспекту Симферополя прошли трудовые, творческие, педагогические коллективы, спортсмены, школьники и студенты. Многие несли флаги России и Крыма, разноцветные воздушные шарики и цветы. К демонстрантам присоединились байкеры.



Шествие длилось более двух часов. Аналогичные мероприятия прошли и в других городах и районах полуострова. «Это традиционный для нас праздник. Мы все имеем отношение к трудящимся, каждый на своем месте выполняет задачи, нужные для государства», – заявил Аксенов.

1 мая праздничные демонстрации проходят во многих городах страны. К примеру, в профсоюзном шествии, которое завершилось на Красной площади, приняли участие 130 тыс. человек. На Дальнем Востоке Первомай отпраздновали более 100 тыс. жителей, такое же количество россиян приняли участие в торжественных мероприятиях на Урале.