В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв, пострадали семеро

В Екатеринбурге во вторник произошел крупный пожар в многоквартирном доме, пострадали семеро человек, причиной пожара предварительно назван взрыв.

Пожар произошел в квартире на седьмом этаже жилого дома по улице Черноморской, сообщение о происшествии поступило в 08.45 (по местному времени).

«По предварительной информации, в квартире произошел хлопок. Причина хлопка устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели, следственные органы, специалисты газовой службы», – сообщается на сайте регионального МЧС.

В 9.25 открытое горение в девятиэтажном доме было ликвидировано. Огонь тушили с помощью автолестницы.

Спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе трех детей. В тушении участвовали 29 сотрудников МЧС.

Следователи организовали проверку после пожара. «В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали не менее 7 человек (в том числе, супруги-пенсионеры, проживающие в квартире, где, предположительно, произошёл хлопок газа), погибших не имеется», – сообщает пресс-служба регионального СК.