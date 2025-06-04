Фигурантка дела о бронежилетах подписала контракт с Минобороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Антонова, обвиняемая по делу о поставке некачественных бронежилетов, заключила контракт на службу в Вооруженных силах России, сообщает РИА «Новости». Как уточнили в правоохранительных органах, она будет служить в Первом женском батальоне по управлению дронами. Контракт оформлен через ФСИН.

Следствие по делу о некачественных бронежилетах завершено, защита продолжает изучать материалы, после чего будет утверждено обвинительное заключение и передано в суд. На скамье подсудимых также находятся директор ГК «Пикет» Андрей Есипов и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Есипову и Антоновой вменяется мошенничество в особо крупном размере и дача взятки, Кальченко – только мошенничество.

Согласно судебным документам, Есипов, Антонова и Портянников признали вину, однако под стражей остаются только двое первых, Портянников отпущен под домашний арест. По версии следствия, сотрудники «Пикета» похитили деньги Минобороны, поставив более 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих контракту.

Позднее к делу были привлечены новые фигуранты: Семенихин, Ермаков, Астапенко и Богданов, которым вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре человека признали вину по делу о поставках некачественных бронежилетов. Суд арестовал имущество обвиняемых в этом деле. В число подозреваемых вошел новый фигурант.