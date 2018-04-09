Школьник под Саратовом погиб при отработке ударов на кирпичной стене

Кладка и железобетонные конструкции придавили школьника из Саратовской области насмерть, когда он отрабатывал удары на кирпичной стене, сообщает региональное СУ СК.

В сообщении ведомства отмечается, что Ершовским межрайонным следственным отделом регионального СУ СК проводится проверка по факту гибели 14-летнего жителя Дергачевского района Саратовской области.

«По предварительным данным, 7 апреля 2018 года в вечернее время несовершеннолетний вместе с двумя одноклассниками находился на территории заброшенного зернового склада в одном из сел Дергачевского района. Юноша, отрабатывая спортивные навыки, наносил удары руками по кирпичной стене знания, в результате чего произошло обрушение кирпичной кладки и железобетонных конструкций. Несовершеннолетний получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте», – заявили в ведомстве.

Следствием проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка ЧП. Также изучаются условия жизни и воспитания ребенка.

Как сообщает РИА «Новости», в прокуратуре Саратовской области сообщили что также проводят проверку. По данным надзорного ведомства школьник погиб на территории заброшенной фермы в 900 метрах от села Петропавловка.

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при региональном правительстве, погибший учился в восьмом классе. Ведомство призвало родителей внимательнее относиться к тому, как их дети проводят свободное время, где, с кем и в какие игры они играют.

Как заявляла министр образования и науки Ольга Васильева, в России на занятиях физкультурой за 2016-2017 год погибли 211 школьников. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал заняться решением этой проблемы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.