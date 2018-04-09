Приговор Элвису Пресли утвердили в Москве

До шести месяцев заключения снизил Мосгорсуд наказание гражданину Ганы Элвису Пресли Бариму, осужденному за мошенничество при оплате обучения в Российском университете дружбы народов (РУДН).

«Апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор райсуда до шести месяцев лишения свободы», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что теперь иностранный гражданин сможет выйти на свободу в июне.

Как доказало следствие, студент из Ганы предложил двум своим знакомым-соотечественникам помочь с оплатой обучения в РУДН, получив от них более 464 тыс. рублей. Эту сумму фигурант дела потратил на оплату собственного обучения на медицинском факультете вуза.