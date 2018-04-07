Ватиканский дипломат арестован за хранение детского порно

Трибунал Ватикана выписал ордер на арест бывшего сотрудника нунциатуры в Вашингтоне монсеньера Карло Капеллы, уличенного в хранении и распространении материалов порнографического характера с участием детей, сообщили в службе печати Святого престола.

Сейчас Капелла содержится в казарме жандармерии. Его арестовали по результатам проведенного расследования, которое вели компетентные органы Ватикана, передает ТАСС.

В декабре 2016 года дипломата хотели арестовать в Канаде. Его заподозрили в хранении и распространении материалов порнографического характера. Тогда выяснилось, что в отношении иерарха уже идет расследование по подозрению в педофилии в Ватикане.

Монсеньер был отозван из Вашингтона и находился в папском городе-государстве.

Громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска – Бенедикта XVI.

В марте 2016 года во Франции несколько мужчин, которые с 1986 по 1991 год еще будучи детьми пострадали от домогательств священника-педофила, руководившего католическим лагерем бойскаутов, потребовали аудиенции у Папы римского.