Бывший коллега Дурова раскрыл принцип шифрования сообщений в Telegram

Антон Розенберг, работавший с Павлом Дуровым над социальной сетью «ВКонтакте», объяснил принцип шифрования на гаджетах пользователя Telegram.

В разговоре с RT Розенберг сказал, что в мессенджере есть облачные и секретные чаты. В последних используется шифрование end-to-end, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя. По его словам, Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные, то есть кто, кому и когда написал, а также примерный объем текста.

«Это более надежно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется», – сказал Розенберг.

Остальные чаты, в том числе личные сообщения, каналы и группы, – облачные, они шифруются на телефоне, передаются с помощью протокола MTProto на серверы мессенджера, там расшифровываются и сохраняются. То есть ключи от них есть в распоряжении Telegram, сообщил Розенберг.

Он отметил, что неподготовленный читатель может подумать, что у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов. «Гораздо честнее по отношению к пользователям было бы затратить усилия и сделать шифрование end-to-end во всех облачных чатах», – сказал Розенберг и добавил: «Или хотя бы честно рассказывать, что и как работает и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям есть или технически возможен».

Розенберг также рассказал, как после иска Роскомнадзора может развиваться ситуация с мессенджером Telegram.

В пятницу Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.