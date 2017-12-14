Бывший компаньон Дурова рассказал о будущем Telegram

Бывший партнер Павла Дурова по работе над соцсетью «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал, как после иска Роскомнадзора может развиваться ситуация с мессенджером Telegram.

«Пока говорить о блокировке все еще преждевременно. Подобное обращение в суд происходит впервые, пока даже не известно, какой суд и когда будет рассматривать это дело. Вообще говоря, не известно, что решит суд (хотя тут можно почти не сомневаться, так как есть вступившее в законную силу 12 декабря 2017 года решение суда об административном штрафе в отношении Telegram Messenger LLP). Дальше могут быть апелляции, да и Роскомнадзор, судя по предыдущим событиям, может брать произвольные паузы в деле», – цитирует Розенберга RT.

Также отметил, что в действительности российские власти якобы хотят наладить сотрудничество с Telegram и добиться от него исполнения законов.

«Но если дело все-таки дойдет до блокировки, то тут у Роскомнадзора будет несколько возможностей. Самая простая – внести в список на блокировку несколько доменов мессенджера, в этом случае перестанут работать сайт и ссылки вида t.me, а также web-версия. Далее он может заблокировать все принадлежащие Telegram сети IP-адресов», – добавил Антон Розенберг.

По его словам, затем не станут работать приложения в телефонах, но Telegram может начать «проксировать» трафик через арендованные сервера, адреса которых российским властям придется искать и банить.

И главное, что могут сделать российские власти, как считает бывший партнер Павла Дурова, – это «потребовать от Apple и Google убрать приложения мессенджера из магазинов, как это ранее произошло с принадлежащей Microsoft соцсетью LinkedIn».

«Тогда без дополнительных ухищрений Telegram не смогут устанавливать новые пользователи, а старые не смогут обновлять версию на своих телефонах», – рассказал Розенберг.

Накануне в пятницу Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Юристы Telegram сообщили, что пока не получили иск. До этого она сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. При этом 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.

Создатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.