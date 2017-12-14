Лавров заявил о лихорадочном поиске Британией аргументов по делу Скрипаля

Великобритания лихорадочно ищет подтверждение своей необоснованной позиции по делу Скрипаля, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения британских СМИ о якобы производстве в Саратовской области вещества «Новичок».

«Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовской предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции», – сообщил министр, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва не будет доверять данным Лондона по делу Скрипаля, поскольку Россия хочет проверить эту информацию, но Британия не дает это сделать.

Министр добавил, что все участники СМИД СНГ поддержали требования работать над расследованием инцидента в Солсбери в рамках ОЗХО. «Что касается заседания, то все участники поддержали позицию, которая была изложена в совместном заявлении стран ОДКБ на состоявшемся позавчера заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия», – сказал он.

Лавров подчеркнул, что «заявление никакой политизации не содержит, оно нацелено на то, чтобы призвать всех, кто хочет разобраться в инциденте в Солсбери, к тому, чтобы профессионально, конкретно работать на основе конвенции о запрещении химического оружия».

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Москва готова предоставить информацию, необходимую для расследования «дела Скрипаля», в том числе о лаборатории в Шиханах.

В четверг британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

Позже британская разведка рассказала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».