Украинский суд оставил в силе приговор россиянину Агееву

Апелляционный суд Луганской области Украины не стал изменять приговор суда первой инстанции в отношении приговоренного к 10 годам заключения россиянина Виктора Агеева, сообщил адвокат осужденного Виктор Чевгуз.

«Апелляционный суд Луганской области согласился с приговором и оставил в силе как квалификацию так и меру наказание 10 лет лишения свободы», – сказал Чевгуз, передает РИА «Новости».

Адвокат заявил, что намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

В январе Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в «террористической организации» и «незаконное хранение оружия».

Киев считает Агеева, захваченного в плен летом прошлого года в ходе столкновения между украинскими силовиками и ополченцами ЛНР, российским военнослужащим. Минобороны России опровергло эти утверждения, пояснив: россиянин никогда не проходил военную службу по контракту, срочную службу завершил в 2016 году и добровольно решил вступить в ряды ополчения ЛНР.