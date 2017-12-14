На Украине попытались отбить задержанного российского депутата

В Херсоне неизвестные попытались отбить у сотрудников СБУ депутата Евпаторийского горсовета Сергея Осьминина, задержанного на Украине, сообщил «постпред» президента Украины в «Автономной республике Крым» Борис Бабин.

«Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное на КПВВ лицо», – приводит слова Бабина «112 Украина».

Бабин отметил, что в четверг депутату избирали меру пресечения в Херсонском суде.

Также он раскритиковал работу силовиков во время инцидента за «отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов».

Во вторник стало известно, что сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом депутата городского совета крымской Евпатории. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».