СБУ задержала российского депутата

Сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом депутата городского совета крымской Евпатории, которого обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Фамилия задержанного крымчанина пресс-службой СБУ не называется, однако Служба безопасности страны разместила его фотографию.

По фото ясно, что речь идет о Сергее Осьминине, которого избрали в горсовет в 2014 году от партии «Единая Россия». Он ехал на Украину, чтобы навестить родных, передает «Интерфакс».

«Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года участвовал в противоправной деятельности так называемой «самообороны Крыма». Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины», – утверждается на сайте СБУ.