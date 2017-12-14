Ярмольник пришел в ужас от высказывания Малышевой

По мнению актера Леонида Ярмольника, слова телеведущей Елены Малышевой о расстреле собак – невероятная глупость. Он сказал, что ведущая должна объяснить свои слова.

Артист и продюсер Леонид Ярмольник в эфире НСН категорически не согласился с заявлением телеведущей Елены Малышевой о том, что бездомных собак необходимо отстреливать.

«Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела ввиду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может она заговорилась, не знаю», – предположил он.

Ярмольник подчеркнул, что Малышева профессиональная телеведущая, «но если она будет настаивать на своих словах, то это ужасно». Актер подчеркнул, что это заявление противоречит морали нормального общества и людей

Сюжет о бездомных собаках вышел в выпуске «Жить здорово!» от 29 марта. Гостем передачи стал певец Юрий Лоза, чей знакомый погиб после нападения стаи собак. «После того как я написал об этом в сетях, оказалось, что стаи бродячих собак болтаются по Подмосковью и вообще по России в огромном количестве», – отметил Лоза.

На момент публикации более 18 тыс. пользователей подписали петицию с требованием наказать телеведущую Елену Малышеву за призыв отстреливать бездомных собак.