На матчи ЧМ-2018 разрешили приносить наркотики при одном условии

МВД сможет пропустить людей с наркотическими и психотропными веществами на матчи чемпионата мира по футболу, если на них будет соответствующий рецепт от врача, сообщили в пресс-центре ведомства.

Ведомство совместно с оргкомитетом «Россия-2018» установило определенный порядок доступа людей с предметами, материалами и веществами, являющихся исключением из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона.

«В том числе к таковым относятся лекарственные препараты - наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках», – передает ТАСС сообщение МВД.

Там отметили также, что в случае возникновения сомнений в подлинности предоставляемого рецепта информация будет направляться в объединенный пункт безопасности стадиона для принятия соответствующего решения.