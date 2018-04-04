Facebook заблокировал страницу департамента мэрии Москвы

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу департамента экономической политики и развития мэрии Москвы наряду с другими аккаунтами, якобы связанными с «Агентством интернет-исследований».

Среди заблокированных страниц Facebook оказалась страница департамента экономической политики и развития мэрии Москвы с 6,5 тыс. подписчиков, сообщает РБК. В ведомстве подтвердили факт блокировки.

«Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В настоящее время мы выясняем причины блокировки через запрос в Facebook», – заявил представитель департамента.

Страницу ведомства могли заблокировать из-за того, что услуги по продвижению в соцсетях департаменту мог оказывать Глеб Васильченко. Человек с таким именем еще полгода назад размещал официальный контент на аналогичной странице департамента в соцсети «ВКонтакте».

Накануне глава Facebook Марк Цукерберг объявил об удалении из социальной сети более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных «Агентству интернет-исследований», некоторые из которых принадлежали российским СМИ.

Минюст США обвинял Васильченко наряду с еще 12 россиянами в работе на «фабрику троллей», занимающуюся «вмешательством» в американские выборы.