По факту пожара в ТЦ «Персей для детей» возбуждены уголовные дела

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после пожара в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы, в котором погиб человек.

«По факту возгорания в торговом центре на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность». По предварительным данным, в результате пожара пострадали трое граждан, один из которых скончался», – сообщает Telegram-канал СК.

На месте происшествия работает следственная группа, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Есть несколько версий причины возгорания. «По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели», – цитирует ТАСС источника в экстренных службах.

Ранее в среду стало известно, что в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Персей для детей» на северо-востоке Москвы погиб один человек. Также сообщалось, что один посетитель и один пожарный пострадали в результате пожара в московском торгово-развлекательном центре «Персей для детей».