При пожаре в московском торговом центре пострадали два человека

Один посетитель и один пожарный пострадали в результате пожара в московском торгово-развлекательном центре «Персей для детей», сообщил источник в экстренных службах.

«При тушении пожара пострадал один пожарный и один гражданский», – сказал источник ТАСС.

Вместе с тем в ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Персей для детей».

Теперь на месте пожара для разведки применяется беспилотник с тепловизором.

Как сообщалось, пожар возник в складском помещении на последнем этаже. По предварительным данным, загорелся склад с игрушками. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

Руководитель столичного главка МЧС России Илья Денисов выехал на место ЧП для личного руководства тушением пожара. На месте работают пять звеньев газодымозащитной службы.



